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أخبار العالم

ألمانيا تسجل 793 إصابة جديدة و74 وفاة بـ فيروس كورونا

الأحد 03/مايو/2020 - 06:12 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت ألمانيا اليوم الأحد ارتفاع أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وسجلت ألمانيا 793 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 165.967.

كما سجلت ألمانيا 74حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 6886.

واقترب عدد إصابات فيروس كورونا حول العالم من حاجز الـ3.5 مليون شخص، والوفيات من 245 ألف شخص، وتجاوز عدد المتعافين حاجز الـ1.1 مليون شخص.

إلى ذلك، صرحت المستشارة الألمانية، إنجيلا ميركل، خلال رسالتها الأسبوعية، بأن العالم يحتاج إلى 8 مليار يورو، لأجل تمكين كافة سكان الأرض من الحصول على اللقاحات والأدوية والفحوص الضرورية، ضد فيروس كورونا.

وأكدت ميركل أن ألمانيا ستساهم بشكل مهم لدعم هذه الجهود الطبية، لكنها لم تفصح عن المبلغ الذي ستقدمه برلين. وقالت وكالة بلومبرج إنه من المرتقب أن تشارك برلين، يوم الاثنين المقبل، في مؤتمر مانحين عبر الإنترنت لأجل دعم الجهود الصحية.

وشددت المستشارة الألمانية على أن التحرك الدولي والجماعي هو الذي يستطيع لوحده أن يضع نهاية للوباء الذي أصاب أكثر من ثلاثة ملايين شخص حتى الآن.

من ناحيتها، قالت مديرة المفوضية الأوروبية، أورسولا جون دير لاين، إن مبلغ 7.5 مليار يورو الذي جرى تحديدهُ لأجل تطوير لقاح ضد فيروس "ليس سوى البداية".

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