الطبيبان نيكولاس.. أنقذا حياة بوريس جونسون من كورونا فأطلق اسميهما على ابنه من خطيبته

أطلق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اسم نيكولاس على ابنه السادس حديث الولادة كتعبير عن الشكر لإنقاذ طبيبين لحياته من كورونا الفيروس الأكثر انتشارا في العالم في القرن الحادي والعشرين حتى الآن.
وأطلق جونسون وخطيبته كاري سيموندس اسم (ويلفريد لوري نيكولاس جونسون) على ابنهما، اسم جد بوريس وهو (عثمان ويلفريد كمال) ولوري تيمنا باسم جد كاري، ونيكولاس اسم الطبيبين اللذين اشرفا على علاجه خلال إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن نيكولاس برايس، ونيكولاس هارت، هما الطبيبان اللذان توليا مسئولية علاج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال مرضه بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).
وتخرج الطبيب نيكولاس برايس في كلية الطب بجامعة برمنجهام عام 1991، وتخصص في الأمراض المعدية، والسل، والطب الاستوائي والوقاية من العدوى ومكافحتها، وحصل سابقًا على زمالة التدريب السريري MRC في مرض السل من مستشفى هامرسميث، وتم تعيينه مستشارا في مستشفيات جايز وسانت توماس في لندن منذ عام 2005، وتم ترقيته في عام 2009 ليصبح مدير قسم العدوى ومدير مشترك للوقاية من العدوى ومكافحتها.
أما دكتور نيكولاس هارت فقد تخرج من كلية الطب بجامعة لندن عام 1993، وتخصص في إعادة التأهيل، والتنفس الطبيعي لدى مرضى ضيق التنفس المزمن، وحصل على 9 جوائز وأصبح الدكتور هارت مدير خدمة (لين فوكس) التنفسية وهو أكبر خدمة لإعادة التأهيل والتهوية المنزلية في المملكة المتحدة وأسسه في عام 2012.