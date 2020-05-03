الطبيبان نيكولاس.. أنقذا حياة بوريس جونسون من كورونا فأطلق اسميهما على ابنه من خطيبته

وأطلق جونسون وخطيبته كاري سيموندس اسم ( ويلفريد لوري نيكولاس جونسون) على ابنهما، اسم جد بوريس وهو (عثمان ويلفريد كمال) ولوري تيمنا باسم جد كاري، ونيكولاس اسم الطبيبين اللذين اشرفا على علاجه خلال إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتخرج الطبيب نيكولاس برايس في كلية الطب بجامعة برمنجهام عام 1991، وتخصص في الأ مراض المعدية، والسل، والطب الاستوائي والوقاية من العدوى ومكافحتها، وحصل سابقًا على زمالة التدريب السريري MRC في مرض السل من مستشفى هامرسميث، وتم تعيينه مستشارا في مستشفيات جايز وسانت توماس في لندن منذ عام 2005، وتم ترقيته في عام 2009 ليصبح مدير قسم العدوى ومدير مشترك للوقاية من العدوى ومكافحتها.



