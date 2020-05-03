أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة مستعد لعودة الموسم.. الأهلي يحذر من إلغاء الدوري .. وأزمة في الزمالك بسبب بوطيب

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار، اليوم الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :









أكد طارق يحيي، مقدم برنامج زملكاوي، الذي يُبث على قناة الزمالك، أن النادي قرّر عدم رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق بنهاية هذا الموسم، والإبقاء عليه الموسم المقبل.









وضع خالد بوطيب مهاجم الزمالك السابق، شرطين من أجل إنهاء أزمته مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.









في واقعة تكرار للموسم الماضي..كشف البيان الذي أصدره مجلس إدارة الأهلي الليلة عن تفكيره المنطقي في حقوق الأندية المالية وأمواله في البث التليفزيوني والرعاية.







