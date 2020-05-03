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رياضة

أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة مستعد لعودة الموسم.. الأهلي يحذر من إلغاء الدوري .. وأزمة في الزمالك بسبب بوطيب

الأحد 03/مايو/2020 - 06:34 ص
اخبار الرياضة
اخبار الرياضة
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عمرو ابوبكر
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار، اليوم الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :


أكد طارق يحيي، مقدم برنامج زملكاوي، الذي يُبث على قناة الزمالك، أن النادي قرّر عدم رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق بنهاية هذا الموسم، والإبقاء عليه الموسم المقبل.


وضع خالد بوطيب مهاجم الزمالك السابق، شرطين من أجل إنهاء أزمته مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.


في واقعة تكرار للموسم الماضي..كشف البيان الذي أصدره مجلس إدارة الأهلي الليلة عن تفكيره المنطقي في حقوق الأندية المالية وأمواله في البث التليفزيوني والرعاية.


عرضت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خطة الاتحاد في حالة استئناف النشاط الرياضي.. 
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