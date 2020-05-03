الفرنسيون يدعمون الأطقم الطبية ضد كورونا من شرفات المنازل

عبر الشعب الفرنسي عن دعمه للأطقم الطبية في ظل جهودهم المستمرة بلا توقف لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) ، وجاء هذا الدعم من شرفات منازلهم على الطريقة الإيطالية.





وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية أظهر الفرنسيون دعمهم من خلال التلويح بعلم فرنسا المكون من الألوان الثلاثة، الأحمر، الأزرق والأبيض، بعد وصول عدد الوفيات بكورونا إلى 166 حالة، ووصلت الإصابات في فرنسا إلى 24760 حالة إصابة.









ويخرج الشعب الفرنسي من الشرفات في عدة مدن أبرزها باريس يوميا في تمام الساعة الثامنة مساء، يصفقون ويلوحون بأعلام بلادهم.







