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منوعات

الفرنسيون يدعمون الأطقم الطبية ضد كورونا من شرفات المنازل

الأحد 03/مايو/2020 - 06:48 ص
الشعب الفرنسي يدعم
الشعب الفرنسي يدعم الأطقم الطبية من شرفات المنازل
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أماني إبراهيم
عبر الشعب الفرنسي عن دعمه للأطقم الطبية في ظل جهودهم المستمرة بلا توقف لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وجاء هذا الدعم من شرفات منازلهم على الطريقة الإيطالية.

وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية أظهر الفرنسيون دعمهم من خلال التلويح بعلم فرنسا المكون من الألوان الثلاثة، الأحمر، الأزرق والأبيض، بعد وصول عدد الوفيات بكورونا إلى 166 حالة، ووصلت الإصابات في فرنسا إلى 24760 حالة إصابة.


ويخرج الشعب الفرنسي من الشرفات في عدة مدن أبرزها باريس يوميا في تمام الساعة الثامنة مساء، يصفقون ويلوحون بأعلام بلادهم.


وتم التقاط العديد من الصور المذهلة لشرفات المنازل التي تلونت بألوان العلم الوطني وكذلك تم التقاط العديد من الصور التي يتضح فيها حرص الشعب الفرنسي على ارتداء الوقاية والعمل بشكل شخصي على الوقاية من الإصابة بالفيروس المستجد.
الفرنسيون يدعمون الأطقم الطبية ضد كورونا من شرفات المنازل
الفرنسيون يدعمون الأطقم الطبية ضد كورونا من شرفات المنازل
الفرنسيون يدعمون الأطقم الطبية ضد كورونا من شرفات المنازل
الفرنسيون يدعمون الأطقم الطبية ضد كورونا من شرفات المنازل
الفرنسيون يدعمون الأطقم الطبية ضد كورونا من شرفات المنازل
الفرنسيون يدعمون الأطقم الطبية ضد كورونا من شرفات المنازل
الفرنسيون يدعمون الأطقم الطبية ضد كورونا من شرفات المنازل
الفرنسيون يدعمون الأطقم الطبية ضد كورونا من شرفات المنازل
الفرنسيون يدعمون الأطقم الطبية ضد كورونا من شرفات المنازل
الفرنسيون يدعمون الأطقم الطبية ضد كورونا من شرفات المنازل
الفرنسيون يدعمون الأطقم الطبية ضد كورونا من شرفات المنازل
الفرنسيون يدعمون الأطقم الطبية ضد كورونا من شرفات المنازل
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