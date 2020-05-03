حدث ليلا.. مصرع 18 إرهابيا في سيناء ثأرا للشهداء.. الموت يفجع تامر شلتوت.. وتحطم مروحية أمريكية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية.









خلال ٤٨ ساعة فقط من تنفيذ الجماعات الإرهابية في سيناء عملية إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والتى أسفرت عن استشهاد وإصابة ١٠ من قوات الجيش فى مدينة بئر العبد بشمال سيناء، نجحت الأجهزة الأمنية فى الدولة من القصاص لشهداء القوات المسلحة.









أمر النائب العام بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين للمحاكمة الجنائية؛ لإقامتهم فعالية تتطلب تواجد تجمعات للمواطنين بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالتعليق المؤقت لجميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين كإجراءات احترازية لمواجهة فيروس (كورونا).









كشف اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، تفاصيل محاولة اغتياله على يد العناصر الإرهابية بقيادة الإرهابى هشام عشماوي، كما تحدث عن رأيه في مسلسل الاختيار الذي يجسد بطولات القوات المسلحة وشهدائها.









أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن صلوات الجُمَع والجماعات شعائر عظيمة من أجَلِّ شعائر الإسلام، شرعها الله سُبحانه وتعالى؛ إظهارًا لشعار الإسلام، ولاجتماعِ وتلاقي المسلمين، وتأكيدِ وحدتهم، وتعاونِهم على الطَّاعة والعبادة.









انفعل الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة على الهواء، معبرا عن حزنه الشديد من الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة، ولا يوجد اهتمام ولا التزام بها من المواطنين.









أكد جمال محمد على نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أنه تمت مناقشة العديد من الملفات خلال اجتماع الاتحاد مع أشرف صبحي وزير الرياضة اليوم، مشددا على أن لجنة الإعلام مازالت مستمرة في عملها عقب الاجتماع.









أعلن الفنان تامر شلتوت عن وفاة شقيقه الأصغر عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".









قال الدكتور ضياء الدين طه، مدرس طب وجراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، إن الكثير منا يُعاني من مشاكل الكلى خاصة في الصيام، بسبب قلة شرب المياه والتعرض لحرارة الجو، مشيرًا إلى أن هذا يؤدي إلى فقدان الجسم للمياه المخزنة به، وبالتالي يؤدي إلى ألم في الكلى أو تكوين أملاح وصديد.









صورة مؤلمة تم تداولها على نطاق واسع لامرأة كينية لم تجد ما تطعم به أطفالها الجوعى، فلجأت إلى طهي الحجارة كمحاولة لطمأنتهم بأنها تعد الطعام.







