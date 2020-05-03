مستقبل وطن يطلق المرحلة الثانية من قوافل الخير لتوزيع 60 ألف شنطة رمضانية و20 طن لحوم بأسيوط

أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن باسيوط المرحلة الثانية من قوافل المواد الغذائية ضمن مبادرة حياة كريمة بإجمالي عدد يتجاوز " ١٠٠ "سيارة نقل محملة بشنط المواد الغذائية واللحوم لتوزيعها على القرى الأكثر احتياجا بمراكز المحافظة المختلفة بإجمالي "٦٠" ألف شنطة رمضانية وما يزيد عن ٢٠ طن لحوم.





وقال المهندس ياسر عمر أمين الحزب بأسيوط ووكيل لجنة الخطة والموازنه بمجلس النواب،إنه تم توزيع الشنط الرمضانية واللحوم علي امانات المراكز والاقسام حسب تعداد السكان والقري الأكثر احتياجا بكل امانة.





واوضح أن التوزيع يتم بمعرفة شباب الحزب بكل امانة مركز او قسم حيث يقومون بتوصيل شنط المواد الغذائيه واللحوم الى منازل المستحقين لها من اهالينا وفقًا لكشوف تم إعدادها علي أرض الواقع بمعرفة أمين المركز والقسم والامانات النوعية المختلفة.





واوضح أمين الحزب بالمحافظة أن ذلك يأتي في إطار السياسة التي يتبانها حزب مستقبل وطن، لمشاركة المواطنين في كل ربوع محافظة اسيوط في ظل الظروف المعيشة الصعبة بسبب انتشار فيروس كورونا خاصة الأسر الأكثر احتياجا.



