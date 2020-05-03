شاهد.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 3-5-2020 بمحافظات مصر

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دي إم سي"، تقريرا مفصلا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد، 3/5/2020 فى القاهرة والمحافظات.









وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة بالمحافظات اليوم:

القاهرة الصغرى 16 والعظمى 31

الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 25

مطروح الصغرى 13 والعظمى 24

دمياط الصغرى 17 والعظمى 24

بور سعيد الصغرى 16 والعظمى 25

الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 32

السويس الصغرى 16 والعظمى 31

العريش الصغرى 14 والعظمى 27

رفح الصغرى 14 والعظمى 27

طابا الصغرى 20 والعظمى 31

شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 33

الغردقة الصغرى 23 والعظمى 33

الفيوم الصغرى 18 والعظمى 33

بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 34

أسيوط الصغرى 20 والعظمى 35

الأقصر الصغرى 25 والعظمى 40

أسوان الصغرى 25 والعظمى 40

شلاتين الصغرى 24 والعظمى 36

حلايب الصغرى 26 والعظمى 33

الوادى الجديد الصغرى 23 والعظمى 40











يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأحد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقسا مائلا للحرارة نهارا مائل شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا بارد ليلا، والرياح معتدلة.