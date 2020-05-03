بسبب الإغلاق.. تراجع مبيعات السيارات بفرنسا بنسبة 88.8%

وأكد أحد خبراء السيارات في فرنسا أن شركتي رينو وبي إس إيه، قامتا بتسليم سيارات وتلقات طلبات شراء لصالح عاملين في المجال الطبي وموظفين حكوميين وأفراد قاموا بطلبيات ودفعوا سابقا ثمن سياراتهم".





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تراجعت مبيعات السيارات في فرنسا بنسبة 88.8% بنهاية شهر أبريل الماضي، نتيجة الإغلاق المفروض في البلاد وفقا لاخر البيانات بسبب توقف حركة البيع والشراء والصناعة.كما تجاوز هذا الانخفاض مع إغلاق جيمع الأنشطة الاقتصادية غير الضرورية، ومن بينها تجارة السيارات منذ 17 مارس وذلك بسبب فيروس كورونا أو كوفيد 19.وعلى الرغم من هذا التراجع إلا أن شركة رينو وBSA كانتا أفضل قليلا من منافسيهما وبلغت نسبة تراجع مبيعاتهما 84,3 و83,8 بالمئة على التوالي.أما بالنسبة لخطة السوق في المستقبل أكد الخبراء أن هناك خطة تعافي هي التي سترسم ملامح وضع السوق على امتداد العام.