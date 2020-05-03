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توك شو

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 3-5-2020

الأحد 03/مايو/2020 - 08:45 ص
اسعار العملات الاجنبية
اسعار العملات الاجنبية
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ريهام فيكتور
عرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاجد 3-5- 2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعارالعملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سجل سعر اليورو 17.13 جنيه للبيع و17.02  جنيه للشراء.

سجل سعر الجنيه الإسترليني
سجل سعر الجنيه الإسترليني 19.65  جنيه للبيع و19.53 جنيه للشراء.

سعر الين اليابانى
سجل سعر الين اليابانى "100" 14.74 جنيه للبيع و14.65 جنيه للشراء.

سعر الفرنك السويسرى
سجل سعر الفرنك السويسرى 16.22 جنيه للبيع و16.11 جنيه شراء.
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