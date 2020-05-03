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أخبار العالم

مصرع 6 أشخاص جراء تحطم طائرة عسكرية بوليفية

الأحد 03/مايو/2020 - 08:44 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن سلاح الجو في بوليفيا مصرع 6 أشخاص جراء تحطم طائرة عسكرية خفيفة.

وقال سلاح الجو -في بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم"- "إن الحادث أسفر عن مقتل طاقم الطائرة المكون من فردين وأربعة أسبان كانت تنقلهم قبل إعادتهم إلى بلادهم، بسبب تفشي وباء كورونا".

وأوضح البيان أن الحادث وقع قرب مدينة ترينيداد بجنوب شرق البلاد حيث كان من المفروض نقل الركاب إلى سانتا كروز.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الطائرة أبلغت عن عزمها العودة إلى المطار في ترينيداد بعد 12 دقيقة من الإقلاع بسبب تعطل المحرك، قبل فقدان الاتصال بها.
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