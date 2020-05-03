يبدأ حجزها اليوم.. اعرف سعر شقق دار مصر في 5 مدن جديدة

والمدن المتاحة بها الوحدات ضمن الحجز الجديد هى: "15 مايو، العاشر من رمضان، السادات، بدر، برج العرب"، وهي وحدات متبقية من طروحات سابقة للمشروع بنفس المدن عبارة عن شقق فى الأدوار الأرضي والأخير.

وسجّلت مدينة السادات سعر 5075 جنيها للمتر، وأخيرا برج العرب بسعر 5030 جنيه للمتر، وذلك بخلاف 5% قيمة وديعة الصيانة والرسوم الإدارية ومصاريف مجلس الأمناء.

كما تتيح الوزارة ميزة للسداد الفورى لوحدات 3 مشروعات متاحة للحجز خلال الشهر الحالى "جنة ودار مصر، وسكن مصر" بخصم 8% تقريبا من إجمالى قيمة الوحدة فى حالة سداد سعرها بالكامل خلال شهرين من تاريخ الحجز.

ويبلغ مقدم حجز الوحدات 50 ألف جنيه بخلاف 500 جنيه رسوم، وفي حالة حجز الوحدة يستكمل سداد جدية الحجز 10% من إجمالي ثمن الوحدة، بجانب 1.5 مصاريف إدارية ومجلس أمناء، وذلك خلال شهرين من انتهاء الحجز.

كما يتم سداد دفعات ربع سنوية يقيمة 10 آلاف جنيه لحين اسلام الوحدة على أن يتم سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني.

على أن يتم سداد 15% من ثمن الوحدة عند الاستلام، وباقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد أو 5 أو 7 سنوات لكن بفائدة.