AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

يبدأ حجزها اليوم.. اعرف سعر شقق دار مصر في 5 مدن جديدة

الأحد 03/مايو/2020 - 09:38 ص
شقق دار مصر
شقق دار مصر
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
تبدأ وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اليوم الأحد، فى طرح 1061 شقة سكنية بمساحات من 100 إلى 150 مترا مربعا فى 5 مدن جديدة، ضمن مشروع دار مصر للإسكان المتوسط.

والمدن المتاحة بها الوحدات ضمن الحجز الجديد هى: "15 مايو، العاشر من رمضان، السادات، بدر، برج العرب"، وهي وحدات متبقية من طروحات سابقة للمشروع بنفس المدن عبارة عن شقق فى الأدوار الأرضي والأخير.

وسجّلت مدينة بدر السعر الأعلى بقيمة 5900 جنيه للمتر المربع تقريبا، تلتها مدينة 15 مايو بسعر 5545 جنيهًا للمتر "وتعد من أقل المدن تواجدا بطروحات الوزارة المختلفة"، ثم مدينة العاشر من رمضان بمتوسط سعر 5350 جنيهًا للمتر.

وسجّلت مدينة السادات سعر 5075 جنيها للمتر، وأخيرا برج العرب بسعر 5030 جنيه للمتر، وذلك بخلاف 5% قيمة وديعة الصيانة والرسوم الإدارية ومصاريف مجلس الأمناء.

وتوفر وزارة الإسكان نظامين للتقسيط على 5 أو 7 سنوات، مع إمكانية التقدم بطلب لتقسيط الوحدة بنظام التمويل العقارى لمدة تصل إلى 20 سنة بفائدة 10%، فى إطار مبادرة البنك المركزى لتنشيط التمويل العقارى.

كما تتيح الوزارة ميزة للسداد الفورى لوحدات 3 مشروعات متاحة للحجز خلال الشهر الحالى "جنة ودار مصر، وسكن مصر" بخصم 8% تقريبا من إجمالى قيمة الوحدة فى حالة سداد سعرها بالكامل خلال شهرين من تاريخ الحجز.

ويبلغ مقدم حجز الوحدات 50 ألف جنيه بخلاف 500 جنيه رسوم، وفي حالة حجز الوحدة يستكمل سداد جدية الحجز 10% من إجمالي ثمن الوحدة، بجانب 1.5 مصاريف إدارية ومجلس أمناء، وذلك خلال شهرين من انتهاء الحجز.

كما يتم سداد دفعات ربع سنوية يقيمة 10 آلاف جنيه لحين اسلام الوحدة على أن يتم سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني.

على أن يتم سداد 15% من ثمن الوحدة عند الاستلام، وباقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد أو 5 أو 7 سنوات لكن بفائدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شقق دار مصر للمصريين بالخارج.. الأماكن والمساحات وآخر طرح

الإسكان: حجز جميع وحدات الوزارة بالرحاب في أقل من ساعة

للشقق التى يبدأ حجزها الأحد.. الإسكان تتيح سداد السعر على أقساط لـ 20 عاما

زايد الأغلى.. تعرف على سعر شقق جنة للإسكان الفاخر بمقدم 50 ألف جنيه

المتر يبدأ من 8.8 ألف جنيه.. ننشر آلية السداد لـ شقق JANNA للإسكان الفاخر

10 آلاف جنيه قسط شقق جنة وخصم 8% من السعر للسداد الفورى

ترشيحاتنا

ما يقال في سجود التلاوة ؟ 3 صيغ صحيحة احرص عليها

أبرزها إعلان الطوارئ.. تعرف على الأجندة التشريعية لجلسة البرلمان اليوم

كوريا الجنوبية ترد على الهجوم الناري لجارتها الشمالية

جاءت من الدلتا .. كنفاني طور سيناء: ليها طعم تاني في رمضان والبلدى نمرة واحد

المنسي كان أبا لهم .. الشهيد أحمد حسنين بطل موقعة البرث .. طلب الخدمة في سيناء ليثأر لزميله.. أوصى شقيقه في آخر مكالماته بوالديه والتجهيز لخطبته.. صور

كارثة جديدة.. علامة في إصبع القدم تشير للإصابة بـ فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 عادات خاطئة تسبب انتفاخ القولون في رمضان

كارثة جديدة.. علامة في إصبع القدم تشير للإصابة بـ فيروس كورونا

أرخص تجميل.. 8 فوائد مذهلة لوضع الليمون على البشرة