خبير مكافحة الإرهاب: إبراهيم منير هو العقل المدبر للعمليات الإجرامية.. فيديو

قال اللواء رضا يعقوب، خبير مكافحة الإرهاب، إن العملية الإرهابية الأخيرة، هي من تخطيط إبراهيم منير أحمد، نائب المرشد العام لتنظيم الإخوان والمتحدث باسم جماعة الإخوان الإرهابية فى أوروبا، لافتًا إلى أن محمد مرسى منح منير، فى عام 2012 عفوا عن الجرائم التى صدرت منه.





وأضاف اللواء رضا يعقوب، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن العناصر الإرهابية تجد لها ملاذا آمنا فى بعض الدول وتمويل مادى وتدريب، مشيرًا إلى أن الإرهاب الموجود لدينا فى مصر إرهاب حدودى صحراوى.





وتابع أن الجماعات الإرهابية اتجهوا إلى بعض المناطق التى بها مواطنين آمنين فى مقراتهم للاختباء وسطهم، موضحًا أنه يتم تاجيل بعض العمليات الاستباقية إذا كانت تهدد المواطنين الآمنين أو بعض أملاك الدولة.





ولفت إلى أن تلك العناصر الإرهابية محاصرين ومقهورين واستطعنا القضاء على نسبة كبيرة منهم، ومازلنا نقف لهم بالمرصاد.





وأكد أن القائم بأعمال مرشد الإخوان هو العقل المدبر للعمليات الإرهابية بمصر، ويدير تلك العمليات من الخارج من خلال الدول التى تحتضنهم وتمول الإرهاب.