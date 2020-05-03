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منوعات

العاملون الطبيون في اليابان يواجهون نقصا حادا في المعدات وسط انتشار كورونا

الأحد 03/مايو/2020 - 09:40 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أظهر مسح حديث أن العاملين الطبيين في اليابان يواجهون نقصًا حادًا في معدات الحماية في مكافحتهم لفيروس كورونا المستجد على الرغم من جهود الحكومة لزيادة الدعم.

وقال ما مجموعه 78 في المائة في استطلاع عبر الإنترنت أجري الشهر الماضي، أن هناك نقصًا أو نقصًا إلى حد ما في معدات الوقاية الطبية اللازمة ، مقارنة بـ 61 في المائة في الاستطلاع السابق في مارس ، وفقًا لموفر المعلومات الطبية كيه كيه للرعاية الصحية الإلكترونية.

وأجريت الدراسة بين 16 و 21 أبريل على 522 طبيبًا في جميع أنحاء البلاد وكانت متابعة لمسح أجرى في مارس الذي شهد استجواب 817 طبيبا.

وقال : حوالي32 % من المستشفيات متوسطة الحجم أو الكبيرة التي بها أكثر من 100 سرير، أي أن هناك "نقصا حادا"، في حين قال 45 % من المنشآت الأصغر التي تحتوي على أقل من 100 سرير أنها في وضع مماثل.

من بين العناصر التي تعاني من نقص في المعروض، أجاب 75 % على سؤال متعدد الخيارات بأنهم يريدون المزيد من الأقنعة الطبية الجراحية ، يليهم 71 % يبحثون عن أقنعة الحماية ، و67 % للمطهرات.

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