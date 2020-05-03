مايكروسوفت تبدأ تجربة Xbox Series X ولعبة Assassin’s Creed في 7 مايو

كشفت شركة مايكروسوفت Microsoft ، عن رغبتها في عرض وتجربة اللعب على وحدة تحكم الألعاب التابعة لها Xbox Series X، خلال الشهر الحالي، وستقوم الشركة الأمريكية بإجراء بث مباشر عبر الإنترنت يوم 7 مايو الجاري.





ووفقا لما ذكره موقع "theverge" التقني، ستشمل فعالية مايكروسوفت إطلاق لعب الجيل القادم من الشركاء المطورين العالميين للشركة، لكن لن يتم إظهار عناوين ألعاب Xbox Game Studios حتى موعد لاحق.





وقال آرون جرينبيرج المدير العام لتسويق ألعاب إكس بوكس: "أنا متحمس جدًا لرؤية شركائنا يعرضون لنا نظرة أولى على اللعب بجهاز Xbox Series X الأسبوع القادم".





وتأتي هذه الأنباء عن فعالية مايكروسوفت بعد وقت قصير من إصدار شركة Ubisoft الفيديو التشويقي والترويجي للعبتها الجديدة Assassin’s Creed Valhalla.





وستكون لعبة مقاتلو الفايكنج متوفرة خلال فترة الأعياد القادمة، وستكون متاحة للعب عبر منصتي Xbox Series X وPlayStation 5، وقالت Ubisoft إنها ستستعرض اللعبة أيضًا خلال فعالية مايكروسوفت الأسبوع القادم.





وقد قال فيل سبنسر "Phil Spencer"، رئيس قسم Xbox في مقابلة مع شبكة CNBC: "إن إطلاق الجيل القادم من منصة الألعاب Xbox Series X، لا تزال في موعدها المقرر في وقت لاحق من العام الجاري، ولكن مصير إنتاج الألعاب غير معروف"، وسيتم إطلاق لعبة Halo Infinite مبدئيا إلى جانب Xbox Series X.