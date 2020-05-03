فرق طلابية بتجارة العريش لتوصيل اسطوانات مدمجة للمقيمين في المناطق النائية

أعلن الدكتور صالح محمد صالح عميد كليه التجارة جامعة العريش ، انه تم تشكيل فريق من الطلاب لإيصال المناهج عبر أسطوانات مدمجة لطلاب الكلية المقيدين بالفرقة الرابعة ،و المقيمين بالمناطق النائية لإيصال المادة العلمية لهم ليكونوا مواكبين لنظرائهم من الطلاب الملتحقين بالمنظومة الإلكترونية .
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وأضاف صالح، ان إدارة الكليه تعمل بشكل دائم على التواصل مع كوادرها من اعضاء هيئة التدريس لمتابعة انتظام سير العمل بمنظومة التعليم عن بعد ، بالنسبة لطلبة الفرقة الرابعة، لافتا إلى أن هناك تفاعلا بين المنضمين لتلك المنظومة التي باتت الوسيله الأساسية حاليا للتواصل مع الطلاب .
وأضاف عميد الكلية ان هناك تواصلا دائما مع رؤساء الأقسام والأساتذة لمتابعة انتظام سير الدراسة بنظامها الجديد لتحقيق أهداف الكليه في إيصال المادة العلمية إلكترونيًا للطلاب.
وأكد ان مجلس الكلية بدأ في تطبيق إجراءات تحديد عناوين الأبحاث وآليات استلامها وذلك طبقا للجدول الزمني المعلن بمجلس الجامعة برئاسة الدكتور حبش النادي رئيس الجامعة .
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