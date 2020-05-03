فرق طلابية بتجارة العريش لتوصيل اسطوانات مدمجة للمقيمين في المناطق النائية

، انه تم تشكيل فريق من الطلاب لإيصال المناهج عبر أسطوانات مدمجة لطلاب الكلية المقيدين بالفرقة الرابعة ،و المقيمين بالمناطق النائية لإيصال المادة العلمية لهم ليكونوا مواكبين لنظرائهم من الطلاب الملتحقين بالمنظومة الإلكترونية .

اقرأ أيضاً:





وأضاف صالح، ان إدارة الكليه تعمل بشكل دائم على التواصل مع كوادرها من اعضاء هيئة التدريس لمتابعة انتظام سير العمل بمنظومة التعليم عن بعد ، بالنسبة لطلبة الفرقة الرابعة، لافتا إلى أن هناك تفاعلا بين المنضمين لتلك المنظومة التي باتت الوسيله الأساسية حاليا للتواصل مع الطلاب .



