بسبب كوورنا.. خطة السعودية المؤلمة لاقتراض 220 مليار ريال في 2020

وضعت وزارة المالية السعودية، خطة عاجلة للاستدانة من الأسواق العالمية، وذلك بسبب تأثر اقتصادها بفعل جائجة كورونا المستجد.





ونشرت قناة العربية، تفاصيل خطة الاستدانة، في مقابلة تليفزيونية مع وزير المالية السعودي محمد الجدعان، وتعتمد خطة الوزارة على المحاور الآتية:





- اقتراض 220 مليار ريال من الأسواق العالمية





- تخفيض بعض المصروفات بالميزانية العامة





- النفقات التي سيم تخفيضها متعلقة بالسفر والانتدابات





- تستهدف الخطة المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.





- ستلتزم الرياض بإصدار أدوات دين بـ100 مليار ريال فوق ما هو مقدر في الموازنة.





وعن هذه الإجراءات قال وزير المالية السعودي، "سنتخذ إجراءات صارمة قد تكون مؤلمة، حتى الآن يصعب التنبؤ بمدة الجائحة ولا بد من الاستعداد لها جيدا".