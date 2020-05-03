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برلمان

برلمانى يطالب بالتوسع في إتاحة حجز تذاكر القطارات عبر التطبيقات الإلكترونية

الأحد 03/مايو/2020 - 10:23 ص
قطار
قطار
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فريدة محمد
طالب عمرو غلاب، أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتوسع في إتاحة حجز تذاكر القطارات عن طريق الإنترنت، خصوصا في فترة المناسبات.

وأكد النائب في اقتراح برغبة تقدم به لرئيس الحكومة ووزير النقل، أن الظروف الراهنة التي تمر بها مصر في مواجهة فيروس كورونا تتطلب اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع أي تجمعات قد تكون سببا في نقل العدوى.

وأشار إلى محطات القطارات تشهد زحاما شديدا على شباك حجز التذاكر، خصوصا في فترة الأعياد، مما قد يكون سببا في انتقال العدوى، وهو الأمر الذي يتطلب التوسع في الحجز عن طريق الانترنت.

وأكد غلاب، أن تفعيل التطبيقات الخاصة بحجز التذاكر عبر الانترنت وتقليص الحجز اليدوي من خلال الشباك سلاح ذو حدين الأول في منع الزحام وتقليل مخاطر انتشار العدوى، وثانيا النظام الإليكتروني في الحجز يقضي على السوق السوداء خصوصا في فترة المواسم.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تكون النسبة الأكبر من حجز التذاكر عبر التطبيقات الإلكترونية لما له من دور كبير في نجاح توجه الدولة نحو ميكنة كافة الخدمات.
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