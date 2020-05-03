AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ماتويدي نجم يوفنتوس يكشف كواليس معاناته مع فيروس كورونا

الأحد 03/مايو/2020 - 10:27 ص
ماتويدي
ماتويدي
Advertisements
محمد السعيد
كشف بليز ماتويدي، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، كواليس معاناته، خلال فترة إصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وكان يوفنتوس، أعلن إصابة ماتويدي بفيروس كورونا في شهر مارس الماضي، قبل أن يعلن تعافي اللاعب قبل مرور شهر واحد على إصابته".

وقال ماتويدي في تصريحات لموقع " فوتبول إيطاليا":" الأمر كان صعبا للغاية، لم يكن لدي أي أعراض للفيروس، ودخلت في حالة صدمة عقب معرفة خبر إصابتي بفيروس كوورنا".

وأضاف:" عانيت نفسيا بعد إصابتي بفيروس كورونا، بسبب عدم  قدرتي على الخروج، وايضا بسبب حرصي الشديد على الابتعاد عن أهلي واصدقائي لتجنب نقل العدوى إليهم".

وتابع:" نجحت في طمأنة أهلي وأصدقائي بعد إصابتي بفيروس كورونا، خاصة وأنه يجب أن تكون قويا، حتى تستطيع مواجهة هذا الفيروس والتغلب عليه.

يذكر أن فيروس كورونا، تسبب مؤخرا، في إيقاف الأنشطة الرياضية، في مختلف دول العالم.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يوم سيئ على كرة القدم .. 11 حالة إصابة بفيروس كورونا في ليلة واحدة

كريستيانو رونالدو يوجه 6 نصائح لتجنب فيروس كورونا

المرة دي بجد.. إصابة ديبالا نجم يوفينتوس بفيروس كورونا

جوميز يوجه رسالة لـ ماتويدي بعد الإصابة بفيروس كورونا

مفاجأة.. إنتر ميلان يعلن نتائج فحص لاعبيه

بسبب فيروس كورونا.. 3 لاعبين يهربون من إنتر ميلان

ترشيحاتنا

كورونا يهدد استقرار الزمالك.. كارتيرون وآخرون مهددون بمغادرة جنة الأبيض

حدث ليلا.. مصرع 18 إرهابيا في سيناء ثأرا للشهداء.. الموت يفجع تامر شلتوت.. وتحطم مروحية أمريكية

بعد ظهوره في مسلسل الاختيار.. جيران الطفل فارس: تركوا المنطقة بعد شهر من حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية.. صور

بعد تصدر سلوى عثمان التريند.. ابنة فنان شهير وعدد زيجاتها

الموت يفجع الفنان تامر شلتوت

ورم دموي في يد زعيم كوريا الشمالية يكشف لغز اختفائه وظهوره المفاجئ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 30 دقيقة.. وصفة لتفتيح الكوع والركبة

تفاصيل أكثر سيارة مستعملة محبوبة في مصر لقبها التجار بالكريستالة.. صور

عزومتك عندنا.. طاجن عكاوي بالبصل مع الأرز الأبيض والحلو طربوش.. فيديو