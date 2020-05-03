ماتويدي نجم يوفنتوس يكشف كواليس معاناته مع فيروس كورونا

كشف بليز ماتويدي، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، كواليس معاناته، خلال فترة إصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".





وكان يوفنتوس، أعلن إصابة ماتويدي بفيروس كورونا في شهر مارس الماضي، قبل أن يعلن تعافي اللاعب قبل مرور شهر واحد على إصابته".





وقال ماتويدي في تصريحات لموقع " فوتبول إيطاليا":" الأمر كان صعبا للغاية، لم يكن لدي أي أعراض للفيروس، ودخلت في حالة صدمة عقب معرفة خبر إصابتي بفيروس كوورنا".





وأضاف:" عانيت نفسيا بعد إصابتي بفيروس كورونا، بسبب عدم قدرتي على الخروج، وايضا بسبب حرصي الشديد على الابتعاد عن أهلي واصدقائي لتجنب نقل العدوى إليهم".





وتابع:" نجحت في طمأنة أهلي وأصدقائي بعد إصابتي بفيروس كورونا، خاصة وأنه يجب أن تكون قويا، حتى تستطيع مواجهة هذا الفيروس والتغلب عليه.





يذكر أن فيروس كورونا، تسبب مؤخرا، في إيقاف الأنشطة الرياضية، في مختلف دول العالم.







