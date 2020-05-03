الإسكان: عودة الخدمات بالمدن الجديدة تدريجيا مع استمرار الإجراءات الاحترازية.. فيديو

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار أعلن صباح اليوم عودة الخدمات بالمدن الجديدة تدريجيا مع استمرار الإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى أن وزارة الإسكان تقدم الخدمات بشكل يومي للمواطنين.





وأضاف المتحدث باسم وزارة الإسكان، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، إن المدن الجديدة عددها 40 مدينة جديدة وسيتم إعادة الخدمات بالمدن تدريجيًا، بدايتها تسليم محاضر استلام وحدات الإسكان الاجتماعى، وتحصيل محاضر استلام الكهرباء والمياه والغاز، وذلك لخدمة المواطنين.





وتابع أنه سيتم التشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية من خلال التعقم اليومى فى مراكز الخدمات، والتسهيل على المواطنين من خلال تفعيل الخدمات الإليكترونية.





وأوضح أنه سيتم استقبال عدد يومي من المواطنين وخدماتهم فى المكاتب، مؤكدًا أن هناك خدمات كثيرة تحولت رقميًا ويتم الدفع إليكترونيا للتخفيف على المواطنين.





ونوه إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعى لم تتوقف أبدًا بسبب فيروس كورونا، ولكن التسليمات هى التى كانت متوقفة فقط، والعمل كان يتم فى المشروعات وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة.