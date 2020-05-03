المركزي للإحصاء: 547 مليون نسخة موزعة محليًا وخارجيًا للصحف عام 2018

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصاء اليوم الأحد، بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق 3 مايو من كل عام والذي أقرته منظمة اليونسكو عام 1993 للتأكيد على الالتزام الدولى بقيم حرية الرأي والتعبير وصيانة حق الصحفيين والعمل في بيئة مهنية صالحة تحت شعار " الصحافة بدون خوف لامحاباه ".





وتعد الصحف جزءًا مهمًا من المشهد الإخبارى الأمريكي لكنها تضررت بشدة نظرًا للاعتماد على الصحافة الرقمية حيث بلغ إجمالي التوزيع اليومى للصحف الأمريكية (مطبوعة - رقمية) 28.6 مليون خلال أيام الأسبوع عام عام 2018.





حيث لم تتأثر الصحف الورقية المصرية بقوة بسبب الصحافة الرقمية فقد بلغ معدل التوزيع اليومى 1.4 مليون نسخة عام 2018 .

ومن أهم المؤشرات الإحصائية مايلى : بـلغ عـــدد النسـخ الـموزعة للــصحــف الــعـامــة محليـًا وخارجيـًا 547.209 مليـــون نسخة عـام 2018، مقابل 510.259 مليون نسخةعام 2017، بزيادة قدرها 7.2 ٪.





كما بـلغ عــدد الصـحف العـامة الـتي صــدرت 70 صحيــفة عـامــة منها 3 صحيــفة حزبيــة عـام 2018 ، مقابــل 76 صحيفة عامة عام 2017، بانخفاض بلغت نسبته 7.9 ٪.

وبلغ عدد الدوريات لكل من القطاعات ( الحكـــومي / العـام / الأعمال العــام والــخـاص الــتي تــصدر محــلـيًا) 131 دورية عام 2018 مقابل 128 دورية عام 2017 بزيادة قدرها 3.2 ٪ .