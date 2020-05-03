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فن

تطورات الحالة الصحية لـ بشرى بعد سقوطها في موقع تصوير "القمر آخر الدنيا".. صور

الأحد 03/مايو/2020 - 02:07 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
تعرضت الفنانة بشرى للسقوط أثناء تصويرها مشاهد مسلسلها الرمضاني "القمر آخر الدنيا" أدى الأمر إلى استدعاء طبيب للكواليس.

وعلم صدى البلد من مصدر داخل التصوير أنها عانت من انخفاض في ضغط الدم، أدى إلى عدم وصوله إلى المخ وبدا عليها الإرهاق الشديد لذا قرر الأطباء منحها قسطا من الراحة لعدة أيام في المنزل بعيدا عن التصوير.

"القمر آخر الدنيا" تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، وهو بطولة بشرى، مؤمن نور، هشام إسماعيل، ساندي، مادلين طبر، ثراء جبيل، سميرة عبد العزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف، وهدى الإتربي، وعمرو عابد، ومن إخراج تامر حمزة.

"القمر آخر الدنيا" تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، وهو بطولة بشرى، مؤمن نور، هشام إسماعيل، ساندي، مادلين طبر، ثراء جبيل، سميرة عبد العزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف، وهدي الإتربي، وعمرو عابد، ومن إخراج تامر حمزة.
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