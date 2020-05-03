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أخبار العالم

تفاصيل إتلاف 1000 لتر من الخمور بمصنع في مكة المكرمة

الأحد 03/مايو/2020 - 10:31 ص
إتلاف 1000 لتر من
إتلاف 1000 لتر من الخمور
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عبدالله قدري
كشفت صحيفة "سبق" السعودية تفاصيل إتلاف 1000 لتر من الخمور عثر عليها بمصنع خمر بمكة المكرمة.

البداية كانت حين قادت التحريات الأمنية سلطات المملكة للوصول إلى استراحة في حسينية مكة مكونة من حوش وثلاث غرف، يتردد عليه عمالة.

على الفور، داهمت الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة الموقع، وضبطت  87 برميلًا سعة كبيرة فارغة، تُستخدم في التخمير، وأربعة براميل كبيرة بها مادة مخمرة وغير جاهزة، وعدد من الجوالين بها مادة العرق المسكر جاهزة للبيع.

وتبين بعد ذلك أن الموقع يملكه مواطن، وهو مؤجَّر لمقيم؛ وتم تحرير محضر بالواقعة، وسُلّم لمركز شرطة العزيزية، التي بدورها سلمت الموقع للأمانة، وبدورها أتلفت المضبوطات.



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