ارتفاع حالات التعافي من كورونا في الكويت إلى 1776 حالة

سجلت الكويت اليوم، الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد، حيث تعافى من الفيروس 73 حالة جديدة.





ووفقا لصحيفة "القبس"، أعلن وزير الصحة الدكتور باسل الصباح شفاء 73 حالة من المصابين بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1776 حالة.





وقال الشيخ باسل الصباح، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.





وقد أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس السبت، تسجيل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 4377 حالة.





وقال المتحدث باسم وزارة الصحة عبد الله السند، خلال مؤتمر صحفي، إنه تمَّ تسجيل 4 حالات وفاة بسبب فيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 30 حالة.