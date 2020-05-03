تعرف على الحالة المرورية اليوم في شوارع القاهرة.. فيديو

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على فضائية الأولى، تقريرا حول مستجدات الحالة المرورية في شوارع القاهرة.





وقال مراسل القناة الأولى، إن هناك سيولة مرورية في حركة السيارات في شوارع القاهرة، خاصة في ميدان التحرير، ولا تشهد أي حالة من التوقف إلا في الإشارات الرئيسية والعامة.

وأضاف أن الحالة المرورية في ميدان وشوارع ميدان التحرير بالرغم من أنها تشهد أعمال ترميم وتطوير في الميدان لوضع المسلة والأربعة كباش التي بصدد أن تفتتحها الدولة في الفترة المقبلة، تشهد سهولة كبيرة في الحركة في الساعات الأولى من صباح اليوم.