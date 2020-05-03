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أخبار العالم

كوريا الجنوبية: كيم يونج اون لم يجر أي عملية جراحية

الأحد 03/مايو/2020 - 11:08 ص
زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
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على صالح
يعتقد المسؤولون في كوريا الجنوبية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون لم يخضع لعملية جراحية، وفقا لما تروج له الصحف والتكهنات المنتشرة حول صحته في جميع أنحاء العالم، بعد اختفائه لما يقرب من ثلاثة أسابيع.

وظهر كيم أمس في افتتاح مصنع للأسمدة، في كوريا الشمالية لقمع الشائعات التي روجت شائعة وفاته.

وبدا من الصور في الحدث أن الزعيم الكوري الشمالي كان يحمل على يده علامات تدل على خضوعه لعملية في القلب، بعد أن بدا يستخدم عربة جولف للتجول.

وأخبر مسؤول كبير في حكومة كوريا الجنوبية، الصحفيين اليوم، أن المكتب الرئاسي لا يعتقد أن الزعيم الشمالي قد خضع لعملية جراحية، وفقا لوكالة أنباء يونهاب.

وجاءت الأنباء الواردة من كوريا الجنوبية بعدما تبادل الجارتين إطلاق النار على طول الحدود، بعد يوم واحد من عودة كيم.

وقال تشوي كانج، نائب رئيس معهد آسان للدراسات السياسية، إنه يعتقد أن توقيت استفزاز "المنطقة الرمادية" يظهر أنه يمكن التخطيط لإظهار أن كيم لا يزال مسؤولًا عن الجيش الكوري الشمالي.
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