جهاز المنصورة يشدد على الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات واتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين



واستهل المهندس محمد رجب، الجولة بالمرور على أعمال تنفيذ الفيلات الكلاسيك والمودرن، ومشروعات الإسكان ( JANNA للإسكان الفاخر - واستهل المهندس محمد رجب، الجولة بالمرور على أعمال تنفيذ الفيلات الكلاسيك والمودرن، ومشروعات الإسكان ( JANNA للإسكان الفاخر - سكن مصر الإسكان المتميز )، كما تفقد مشروعات المباني الخدمية (مبني الجهاز والأسواق التجارية والمدارس)، وكذا تفقد أعمال تنفيذ كورنيش مدينة المنصورة بطول ٤.٢كم، وأعمال تنفيذ المرافق بالمرحلة الأولى بالمدينة.



واختتم رئيس الجهاز الجولة بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمحطة المحولات المقامة بالمنطقة الجنوبية للمدينة على مساحة حوالي ١٤.٥ فدان بقدرة ٥٠٠ ميجا فولت أمبير، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولي منها بقدرة ٣٠٠ ميجا فولت أمبير.



وشدد المهندس محمد رجب، علي جميع شركات التنفيذ العاملة بالمدينة، الالتزام بالبرامج الزمنية المقدمة منها والمعتمدة لإنهاء المشروعات المختلفة في المواعيد والتوقيتات المحددة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حفاظا علي صحة وسلامة العاملين بمواقع التنفيذ والتى تشمل توفير كمامات وقفازات وخلافه، وكذا تطهير وتعقيم وسائل نقل العمالة وتوفير جهاز قياس الحرارة بكل موقع عمل، وتوفير أدوات النظافة الشخصية، والحفاظ على المسافات الآمنة بين العمال، وعدم السماح بأي تجمعات في مواقع التنفيذ.



وخلال جولة رئيس الجهاز تلاحظ حرص جميع شركات التنفيذ علي استمرار عجلة العمل والإنتاج بالمواقع لتنفيذ المشروعات المختلفة بالمدينة.

