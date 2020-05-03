تغلق الأبواب على الزبائن.. تشميع كافيتريا بالواحات البحرية لمخالفة قرار الحكومة.. صور

شن مركز ومدينة الواحات البحرية حملة مكبرة للتأكد من تطبيق قرارات الغلق والحظر الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة بضرورة تطبيقها بكل شدة وحزم.





وتمكنت الحملة من ضبط كافيتريا بطريق مصر الواحات بمدينة الباويطي، تعمل بالمخالفة للقانون ولقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث تعمل تلك الكافتريات وتغلق الأبواب على الزبائن.





وعلي الفور قامت إدارة الإشغالات والرخص بتشميع وغلق الكافتيريا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.





جاء ذلك بناء على تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة المتابعة الميدانية أولا بأول للتأكد من الالتزام بقرارات الحظر وردع المخالفين الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

