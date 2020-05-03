محافظ سوهاج يتابع انتظام سير امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي



تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج انتظام سير امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، والتى بدأت الأربعاء الماضي، حيث أنهى طلاب الصف الأول امتحان مادتي اللغة العربية والإنجليزية، وطلاب الصف الثاني يؤدون اليوم امتحان اللغة الإنجليزية.





ووجه محافظ سوهاج بضرورة توفير كل سبل الدعم للطلاب من خلال غرف العمليات المختلفة للاستجابة والرد على استفسارات الطلاب وحل أي مشكلات قد تواجههم خلال أداء الأمتحانات أو تسجيل حضورهم وبياناتهم على الموقع المخصص من قبل الوزارة دون معوقات.

من جانبه قال ماهر عبد الخالق مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج إن هناك غرفة عمليات مركزية بالمديرية متصلة بجميع غرف العمليات في الإدارات التعليمية المختلفة بالإضافة إلى أن إدارة كل مدرسة تتواصل مع الطلاب بالمنازل لتلقي استفسارات الطلاب بشأن الدخول والخروج من والى الامتحانات التي بدأت الأربعاء الماضي للصفين الأول والثاني الثانوي.





وأشار مدير مديرية التربية والتعليم إلى أنه بلغ عدد طلاب الصف الأول الثانوي 21 ألف و838 طالبا و طالبة حكومي وخاص، وفصول خدمات، ومنازل حيث يتم قبول الأبحاث بدلا من الامتحانات بالنسبة لطلاب المنازل، بينما بلغ عدد طلاب الصف الثاني الثانوي 18 ألفا و10 طالبا وطالبة، لافتا إلى أن فترة الامتحان المحددة لمحافظة سوهاج من الساعة 12 إلى الساعة 3، حيث يتم دخول الطالب في أي وقت على الامتحان خلال تلك الفترة، ثم يقوم بالدخول على الموقع الذي حددته الوزارة لتسجيل حضوره الامتحان بعد أداء الامتحانات.

وقال ماهر عبد الخالق إنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم لحل مشكلة بعض الطلاب الذين لم يستطيعوا تسجيل الحضور في أول يوم لهم في الامتحانات وقد تم التوصل إلى أنه سيتم إتاحة التسجيل لهم دون معوقات.