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برلمان

برلماني: كل الشكر لوزير الشباب لإحلال وتجديد ملعب الحجايزة

الأحد 03/مايو/2020 - 12:15 م
النائب مصطفى الجندى
النائب مصطفى الجندى
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فريدة محمد
وجه النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، التحية والتقدير للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعد موافقته على طلبه بإحلال وتجديد وتنجيل ملعب مركز شباب قرية الحجايزة  التابع لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية. 

وقال " الجندى " في بيان، الأحد، إن ملعب مركز الشباب كان قد تم تنجيله على البلاط وهو ما يعد إهدارا للمال العام وتقدمت بطلب إحاطة وتمت مناقشته داخل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب. 

وتابع: "فوجئت باستجابة فورية من الدكتور أشرف صبحى مشيدا بسرعة أداء مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية وجميع العاملين بالمديرية في تنجيل ملعب مركز شباب قرية الحجايزة، بالإضافة إلى تشطيب سور المركز".  

واختتم: "تمت الموافقة على جميع الطلبات وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للصالح العام".
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