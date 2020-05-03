بسبب مهمة وطنية.. تقابل طيارين سعوديين بعد 26 عامًا خارج المملكة

نشر حساب التواصل الحكومي التابع للمملكة العربية السعودية على موقع "تويتر"، تفاصيل اجتماع طيارين سعوديين لأول مرة منذ 26 عاما على متن طائرة الخطوط الجوية السعودية، لإجلاء السعوديين العالقين في لندن بعد قرار تعليق الطيران بسبب جائحة كورونا.





والطياران السعوديان هما سمير باجسير، وصبري أبو الفرج، التقيا لأول مرة منذ 26 عاما، أثناء المهمة الرسمية التي كلفتهما بها السلطات السعودية، لإعادة المواطنين الراغبين بالعودة إلى المملكة من لندن.





وتحدث الطياران خلال مقطع الفيديو عن الإجراءات الاحترازية المشددة التي اتخذتها المملكة عبر رحلة الطيران من جدة إلى لندن، ومن لندن إلى جدة، لحماية العائدين من خطورة العدوى من فيروس كورونا المستجد، وقالا إن هذه أول مرة يلتقيا سويا على متن الخطوط الجوية السعودية منذ 26 عاما.





وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع مقطع فيديو الطيارين، وكتب المواطن السعودي عبد الرحمن عبر حسابه "يا ربي شعور لا يوصف، ما شاء الله عقبال ما ييجو ياخذونا من أمريكا ابي الإحساس بالأمان فاقده وربي".





وأثنى رواد "تويتر" على قرار المملكة العربية السعودية بعودة مواطنين من الخارج، مثمنين دورها في حماية أبنائها في الخارج والداخل من خطورة فيروس كورونا.















