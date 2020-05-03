ضمن إجراءات مكافحة الوباء.. أعمال تطهير مستمرة في أسيوط

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، فعاليات حملات الرش والتطهير والنظافة بمراكز وأحياء المحافظة والتي تستهدف الشوارع والميادين وكافة المنشآت الحكومية وغير الحكومية، تنفيذًا لتكليفات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وبمشاركته في الحملات في الفترة المسائية خلال ساعات الحظر وبالاستعانة بمعدات وفرق التطهير بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومعدات وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وسيارات الكنس الآلي فضلًا عن أعمال رفع تجمعات القمامة ونظافة الشوارع والميادين.





وبحسب بيان، الأحد، يأتي ذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".





وقال محافظ أسيوط إنه تم تكليف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد وذلك للإشراف والمتابعة على أعمال التعقيم وتطهير كافة المرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية وماكينات الصراف الآلي وكل المرافق بالمراكز والأحياء حيث استهدفت حملات الرش والتطهير للمنشآت والمرافق مساء أمس حي شرق أسيوط برئاسة المهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد وبمشاركة أيمن محروس رئيس حي شرق وتم تطهير منطقة الوليدية وشوارعها ومنطقة عزبة السجن.





كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البدارى برئاسة محمد حسن رئيس المركز بحملة مكبرة لتطهير كل المرافق بالقرى والنجوع وشهد مركز ساحل سليم برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز أعمال تطهير ورش جميع مكاتب البريد ومنافذ صرف المعاشات وحملة مكبرة للتطهير بمركز الغنايم برئاسة جاد الله مشرف رئيس المركز وحملة مركز أسيوط برئاسة اللواء هشام الطويل رئيس المركز وبمشاركة نواب رؤساء المراكز ومسئولى الحملات الميكانيكية والنظافة وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وفرق مديريات الطب البيطري والزراعة وبالتنسيق مع بعض مؤسسات المجتمع المدني.





وناشد المحافظ المواطنين على الالتزام بالمنازل قدر الإمكان وتجنب النزول إلا للضرورة ومنع التجمعات والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على حياتهم تجنبًا لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.



