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رياضة

آخر أخبار محمد صلاح.. ملعب في البيت.. ويسخر من أنباء رحيله عن ليفربول

الأحد 03/مايو/2020 - 12:12 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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إسراء أشرف
نستعرض آخر أخبار النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، في الساعات الماضية، والتي شهدت جدلًا كبيرًا، بعد التقرير الذي نشرته شبكة "سكاي سبورتس" العالمية.

وكانت شبكة "سكاي سبورتس"، قد نشرت تقريرًا تحدثت فيه عن إمكانية بيع ليفربول لمحمد صلاح، في الميركاتو الصيفي المقبل، بعد تراجع مستواه عن الموسمين الماضيين، وتساءلت عما إذا كان الريدز بحاجة لبيعه في الصيف المقبل.

وفي سياق منفصل، شارك محمد صلاح متابعيه بصورة جديدة له من داخل العزل المنزلي، بسبب تفشي أزمة فيروس كورونا، وخلفه ملعب كرة قدم يتدرب عليه للحفاظ على لياقته البدنية، في ظل توقف النشاط الرياضي.

وجاءت أبرز أخبار محمد صلاح كالتالي:

سخر الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، من إمكانية رحيله عن صفوف الريدز، نهاية الموسم الجاري.

دافع رامي عباس، وكيل أعمال الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، عن الاتهامات التي وجهت له بتراجع مستواه قبل توقف النشاط الرياضي.

تلقى الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، دعمًا كبيرًا من جماهير الريدز، بعد التقرير الذي نشرته شبكة "سكاي سبورتس" العالمية.

شارك محمد صلاح متابعيه بصورة جديدة له من داخل العزل المنزلي، الذي فرضه فيروس كورونا المستجد، على أغلب دول العالم.
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