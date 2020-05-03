آخر أخبار محمد صلاح.. ملعب في البيت.. ويسخر من أنباء رحيله عن ليفربول

، قد نشرت تقريرًا تحدثت فيه عن إمكانية بيع ليفربول لمحمد صلاح، في الميركاتو الصيفي المقبل، بعد تراجع مستواه عن الموسمين الماضيين، وتساءلت عما إذا كان الريدز بحاجة لبيعه في الصيف المقبل.

وكانت شبكة "سكاي سبورتس" ، قد نشرت تقريرًا تحدثت فيه عن إمكانية بيع ليفربول لمحمد صلاح، في الميركاتو الصيفي المقبل، بعد تراجع مستواه عن الموسمين الماضيين، وتساءلت عما إذا كان الريدز بحاجة لبيعه في الصيف المقبل.

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