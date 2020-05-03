نجيب ساويرس: الغني هو من يمتلك في قلبه وليس في البنك.. شاهد

نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تغريدة وصورة لفقيرة وهي تطعم فقيرًا آخر.





وعلق عليها بقوله: "لكى تكون غنيًا لا يعتمد على ما تملكه في البنك .. ولكن ما تملكه فى قلبك".





فيما أعلن المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال الشهير، الثلاثاء السابق، عن عودته إلى مباشرة أعماله من مكتبه، بعد ما تعب وسئم الحجر الصحي في المنزل بسبب كورونا -على حد وصفه-.









وتحدث "ساويرس" عن شروط للعمل في المكتب، وقال "هراعى الاشتراطات كلها 3 أمتار وكمامات وتعقيم الخ الخ .... بس خلاص ....يا كده يا مستشفى نفسانى".





وكان "ساويرس"، رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم تليكوم "للاتصالات، قد دخل في حجر منزلي منذ أسابيع بسبب فيروس كورونا، وقال إن إنتاجيته انخفضت هناك بنسبة 50 %.