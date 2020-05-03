منافذ (مينى شوب) لتقديم خدمات المصرية للاتصالات بالشوارع الرئيسية والميادين ..خدمات

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، الأحد، عن بدء تشغيل منافذ "ميني شوب" جديدة لتقديم خدماتها للعملاء في الشوارع الرئيسية والميادين العامة وذلك للتيسير على السادة العملاء وإتاحة الوصول لخدمات الشركة بسهولة، وذلك تحت شعار "قبل أي حد"، وفي الوقت نفسه تساهم هذه المنافذ الجديدة في تخفيف الضغط على السنترالات والفروع الرئيسية بما بضمن تقليل التزاحم لضمان سلامة العملاء في ظل إجراءات مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات إن الشركة تحرص دومًا على أن تكون أقرب لعملائها، وأن وجود هذه المنافذ الجديدة في الشوارع الرئيسية والميادين العامة سيسهل على السادة العملاء الحصول على جميع منتجات وخدمات الشركة دون تحمل عبء الذهاب إلى مراكز المبيعات الرئيسية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخطوة سيكون لها دور كبير في تقليل التزاحم في مثل هذه الظروف التي تواجهها البلاد لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا.





وتشمل المرحلة الأولى نحو 15 "ميني شوب" موزعة في عدد من الشوارع الرئيسية والميادين العامة في محافظات القاهرة الكبرى والدلتا والصعيد، وتستهدف الشركة إنشاء 40 "ميني شوب" جديد في جميع محافظات قبل نهاية عام 2020. وقد تم تصميم "الميني شوب" الجديد بحيث يستطيع العميل الحصول على جميع الخدمات التي تقدمها المصرية للاتصالات من خدمات الموبايل والإنترنت والخط الأرضي، وكذلك خدمات ما بعد البيع من تحصيل فواتير الموبايل والخط الارضي والانترنت في أقل وقت وبأقل مجهود، كما تطبق الشركة في هذه المنافذ كافة إجراءاتها الاحترازية المطبقة في منافذ البيع الرئيسية لضمان سلامة العملاء في ظل مواجهة مخاطر فيروس كورونا.









كانت المصرية للاتصالات قد اتخذت مؤخرًا سلسلة من الخطوات التي تضمن سلامة العملاء وتسهيل حصولهم على خدمات الشركة، حيث قامت الشركة بتأجيل دفع فاتورتي يناير وأبريل حتى منتصف يونيو المقبل، وأتاحت كافة وسائل السداد الإلكتروني عبر موقع الشركة على الإنترنت وتطبيق MY WE، أو من خلال المحفظة الإلكترونية WE Pay، كما أمنت الشركة سلامة عملائها المترددين على مراكز المبيعات من خلال توفير أماكن انتظار خارجية جيدة التهوية وضمان عدم وجود عملاء داخل الفرع سوى من يتم التعامل معهم من قبل موظفي المبيعات، والتأكد من وجود مسافة أمنة بين العملاء ومقدمي الخدمة.