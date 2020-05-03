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ديني

شاهد .. دعاء التوبة بصوت الشيخ هشام المرصفي

الأحد 03/مايو/2020 - 02:02 م
دعاء التوبة
دعاء التوبة
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محمد شحتة
ردد الشيخ هشام المرصفي، دعاء التوبة، في برنامج "نسائم" الذي يقدمه موقع صدى البلد" يوميا في شهر رمضان.

ودعا هشام المرصفي "اللهم اغفر لي جدي وهزلي، وخطأي وعمدي، وكل ذلك عندي، اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنيايا التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، يارب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى لي، يارب انصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك راهبا، لك مطاوعا".

شروط التوبة النصوح المقبولة
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، شروط التوبة، مؤكدًا أن الإنسان يحتاج إلى التوبة دائمًا لأن الله قد أمر بتوبة مخصوصة وهي التوبة النصوح.

واستشهد «جمعة» في فتوى له، بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ يَوْمَ لاَ يُخْزِى اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

وأوضح شروط التوبة وهي أن يقلع الإنسان عن الذنب ويفارقه ويبتعد عنه، ثم يندم القلب على ما فرط واقترف في حق الله، ثم يعزم بإخلاص ويعاهد الله على عدم العودة للذنب مرة أخرى.
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