الحلقة التاسعة من لعبة النسيان تتصدر تريند تويتر

تصدر مسلسل لعبة النسيان الحلقة 9 بطولة دينا الشربيني موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب عرض الحلقة التاسعة التي شهدت الكثير من الأحداث.





يُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.





وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.



