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رياضة

جمال الغندور.. أمم جنوب أفريقيا الأصعب في حياتي.. وأعشق الخشاف وأختم القرآن مرة فى رمضان

الأحد 03/مايو/2020 - 12:55 م
جمال الغندور
جمال الغندور
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يسرى غازى
كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، عن الطقوس التى يتبعها على مدار شهر رمضان المعظم وذكريات عديدة عاشها فى المجال التحكيمى.

وقال الغندور الكبير في تصريحات خاصة لصدى البلد: "لدى ذكرياتى فى شهر رمضان حيث شاركت فى أمم أفريقيا فى جنوب أفريقيا وتزامنت منافساتها فى شهر رمضان وحينها أطلق على منتخب مصر الصائمين، وقمت بإدارة مباراة جنوب أفريقيا وغانا وكان توقيت المباريات فى الساعة الثامنة مساء بنفس توقيت أذان المغرب ولا نستطيع الإفطار وتناول سوى بعض المياه بين الشوطين وعقب انتهاء اللقاء فوجئنا بغلق المطعم واستمر صيامنا 48 ساعة.

وأشار إلى أنه لا يتابع المسلسلات فى شهر رمضان نظرا لضيق الوقت، ورغم ذلك يتابع مسلسل الاختيار لكونه جاذبا وهادفا لأنه يجسد روح الانتماء ويظهر للأجيال القادمة مدى التضحيات التى يقوم بها ابطال القوات المسلحة.
وأوضح أنه حريص على ختم القرآن الكريم مرة واحدة خلال شهر رمضان المعظم منوها إلى أنه يقوم بتقسيم وقته جيدا ويقوم بقراءة القرآن قبل أداء صلاة التراويح.


ولفت إلى أن أول فانوس حصل عليه فى حياته أهداه له جده قبل المدرسة وكان عمره وقتها حينها 6 سنوات وكان فانوس بشمعة يتجول بصحبته فى شوارع العباسية ويردد أغنية رمضان.


وأوضح أنه يفضل العرقسوس والخشاف بالبلح ويعتبران من الأشياء الأساسية على المائدة الى جانب أكل المحشي مشيرا الى أنه يقوم بمساعدة زوجته فى إعداد العصائر والسلطات.
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