الحركة بركة.. الشباب والرياضة: نقلنا الجيم جوة البيت.. فيديو

قال الدكتور محمد فوزى المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن وزارة الشباب والرياضة تتخذ إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا تقوم على الاهتمام بالالتزام بالمنزل وممارسة الحياة بشكل طبيعى من خلال التواجد بالمنزل، وأطلقت عدة مبادرات مهمة للتشجيع على ممارسة الرياضة فى المنزل.





وأضاف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الوزارة اطلقت عدة مبادرات للتشجيع على ممارسة الرياضة بالمنزل، منها " الحركة بركة" ورياضتك بالبيت"، مشيرًا إلى ان المبادرات تستهدف جميع فئات المجتمع.





وأكد أن الرياضة مهمة جدًا للحفاظ على الصحة العامة والصحة النفسية، موضحًا أن الحكومة تبذل مجهود كبير جدًا للحد من انتشار فيروس كورونا.





وتابع أن الالتزام سيعمل على حصر فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الرياضة فى البيت غير مكلفة نهائيًا.





ونوه إلى ان الوزارة نقلت الجيمات جوة البيت، من خلال مبادرة مع الاندية الصحية من خلال تنظيم تمرينات بسيطة وسهلة لايف مع المواطنين.