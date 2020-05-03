تعرف على العمر الافتراضي لأجزاء سيارتك وقطع الغيار



نهتم جميعا بسياراتنا وبصيانتها بشكل دوري للمحافظة عليها أطول فترة ممكنة، وضمان أطول فترة تشغيل، كما أننا نحتاج أيضًا لشراء قطع غيار مضمونة لسياراتنا لنوفر على أنفسنا الوقت والجهد والمال، وفي هذا السياق نطرح عليكم ما هو العمر الافتراضي لبعض القطع في سيارتك.





العمر الافتراضي لقطع غيار السيارة:





1- العمر الافتراضي لفلتر البنزين هو 50 ألف كم



2- العمر الافتراضي لفلتر الهواء هو 6 إلى 12 شهرًا





3- العمر الافتراضي للبطارية يتراوح من سنة إلى سنتين





4- العمر الافتراضي للكاوتش من 30 إلى 50 ألف كم





5-العمر الافتراضي لفلتر الزيت يتراوح ما بين 5000 إلى 10000 كم





6- العمر الافتراضي للبوجيهات من 25 إلى 50 ألف كم





7- العمر الافتراضي لتيل الفرامل من 50 إلى 60 ألف كم





8- العمر الافتراضي لسير الكاتينة من 50 إلى 60 ألف كم.