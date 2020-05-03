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أخبار البلد

الرئيس السيسى يهنىء جزر المارشال بمناسبة الاحتفال بيوم الدستور

الأحد 03/مايو/2020 - 12:55 م
صدى البلد
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أ ش أ
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم الاحد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ديفيد كانوا رئيس جمهورية جزر المارشال بمناسبة الاحتفال بيوم الدستور.

تعرف جزر المارشال رسميًا باسم جمهورية جزر المارشال أو Republic of the Marshall Islands

ونالت هذه الجزر استقلالها عام 1986 ميلاديّة، إذ كانت تحت وصاية الأمم المتحدة لعدد من السنين وتحت إدراة الولايات المتحدة الأمريكيّة.

تعتبر المسيحيّة هي الديانة السائدة هناك، وعدد من ينتمون لطائفة البروتستانتيّة هم أكبر من غيرهم يأتي بعدها أتباع جمعيات الله والكاثوليك والمورمين.




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