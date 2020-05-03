لمرضى الضغط .. 3 أطعمة ابتعد عنها في رمضان

إليك أبرز تلك الأطعمه يقدمها الدكتور خالد يوسف إستشارى التغذية العلاجية والسمنة. لصيام آمن في رمضان أطعمة عديدة يجب أن يتوقف عنها مريض الضغط للحفاظ على ضغط الدم الطبيعي وعدم ارتفاعه،









يؤكد استشاري التغذية العلاجية أن أبرز الأطعمة التي يجب أن يبتعد عنها مريض الضغط هي المخللات، لاحتوائها على نسبة كبيرة من الملح والصوديوم الذي يرفع الضغط.









يجب بشكل عام أن يكون يوميا على مائدة مرضى الضغط في رمضان الأطعمة والخضراوات الطازجة والإبتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على المواد الحافظة، فهي تسبب ارتفاع ضغط الدم.