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مرأة

لمرضى الضغط .. 3 أطعمة ابتعد عنها في رمضان

الأحد 03/مايو/2020 - 12:16 م
الضغط
الضغط
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لمياء الياسين
لصيام آمن في رمضان أطعمة عديدة يجب أن يتوقف عنها مريض الضغط  للحفاظ على ضغط الدم الطبيعي وعدم ارتفاعه، إليك أبرز تلك الأطعمه يقدمها الدكتور خالد يوسف إستشارى التغذية العلاجية والسمنة. 


يؤكد استشاري التغذية العلاجية أن أبرز الأطعمة التي يجب أن يبتعد عنها مريض الضغط هي المخللات، لاحتوائها على نسبة كبيرة من الملح والصوديوم الذي يرفع الضغط. 

أما عن الأطعمه الأخرى التي يجب أن يتوقف عن تناولها مرضى الضغط في رمضان هي الكافيين "الشاي والقهوة والنسكافيه والشيكولاتة والمياه الغازية" والمنبهات بشكل عام لأنها تسبب إدرار البول وارتفاع ضغط الدم

يجب بشكل عام أن يكون يوميا على مائدة مرضى الضغط في رمضان الأطعمة والخضراوات الطازجة والإبتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على المواد الحافظة، فهي تسبب ارتفاع ضغط الدم.
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