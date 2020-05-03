ارتفاع حاد في معدل الإصابة والوفيات بكورونا في أوكرانيا

أكدت السلطات في أوكرانيا وجود ما مجموعه أكثر من 11913 حالة إصابة بالفيروس كورونا في الدولة، بينما يبلغ عدد القتلى بسبب الفيروس الغامض حاليًا 279، حسبما أبلغت وزارة الصحة في البلاد.





وذكرت وزارة الصحة الأوكرانية في بيان على قناتها الرسمية أنه "في الساعات الأربع والعشرين الماضية تم تسجيل 550 حالة جديدة" وفقا للبيان ، وتم تسجيل سبع وفيات جديدة بالفيروس القاتل في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأضافت الوزارة الأوكرانية في بيانها أنه "حتى الساعة 09:00 يوم 2 مايو، هناك 11411 حالة إصابة مؤكدة مختبريا بفيروس كوفيد 19 في البلاد، بما في ذلك 279 حالة وفاة، وتعافي 1498 شخصا.





وفي وقت لاحق اليوم، حدثت وزارة الصحة الأرقام إلى 11913 من الحالات المؤكدة بالإضافة إلى 288 حالة وفاة.





وأعلن وزير الصحة ماكسيم ستيبانوف، أن 75 حالة من بين الحالات الـ 502 المؤكدة حديثا، هم من العاملين في المجال الطبي.





وقال ستيبانوف في مؤتمر صحفي اليوم الأحد في الساعات الأربع والعشرين الماضية أصيب 502 شخصا. خمسة وسبعون منهم من العاملين الطبيين. وطوال مدة الوباء أصيب 2325 عاملا طبيا"





وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمم المتحدة تسعى للحصول على 69 مليون دولار لتوفير "مساعدة منقذة للحياة" لأوكرانيا وسط تفشي جائحة الفيروس كورونا.





قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تخصص 12.1 مليون دولار من المساعدات الصحية لأوكرانيا لمساعدة مؤسسات الرعاية الصحية في البلاد على التعامل مع انتشار كوفيد 19.