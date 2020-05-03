AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع حاد في معدل الإصابة والوفيات بكورونا في أوكرانيا

الأحد 03/مايو/2020 - 12:10 م
كورونا في اوكرانيا
كورونا في اوكرانيا
Advertisements
على صالح
أكدت السلطات في أوكرانيا وجود ما مجموعه أكثر من 11913 حالة إصابة بالفيروس كورونا في الدولة، بينما يبلغ عدد القتلى بسبب الفيروس الغامض حاليًا 279، حسبما أبلغت وزارة الصحة في البلاد.

وذكرت وزارة الصحة الأوكرانية في بيان على قناتها الرسمية أنه "في الساعات الأربع والعشرين الماضية تم تسجيل 550 حالة جديدة" وفقا للبيان ، وتم تسجيل سبع وفيات جديدة بالفيروس القاتل في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة الأوكرانية في بيانها أنه "حتى الساعة 09:00 يوم 2 مايو، هناك 11411 حالة إصابة مؤكدة مختبريا بفيروس كوفيد 19 في البلاد، بما في ذلك 279 حالة وفاة، وتعافي 1498 شخصا.

وفي وقت لاحق اليوم، حدثت وزارة الصحة الأرقام إلى 11913 من الحالات المؤكدة بالإضافة إلى 288 حالة وفاة.

وأعلن وزير الصحة ماكسيم ستيبانوف، أن 75 حالة من بين الحالات الـ 502 المؤكدة حديثا، هم من العاملين في المجال الطبي.

وقال ستيبانوف في مؤتمر صحفي اليوم الأحد في الساعات الأربع والعشرين الماضية أصيب 502 شخصا. خمسة وسبعون منهم من العاملين الطبيين. وطوال مدة الوباء أصيب 2325 عاملا طبيا"

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمم المتحدة تسعى للحصول على 69 مليون دولار لتوفير "مساعدة منقذة للحياة" لأوكرانيا وسط تفشي جائحة الفيروس كورونا.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تخصص 12.1 مليون دولار من المساعدات الصحية لأوكرانيا لمساعدة مؤسسات الرعاية الصحية في البلاد على التعامل مع انتشار كوفيد 19.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحف الإماراتية: تعزيز الإجراءات الوقائية ضد كورونا بالدول العربية.. الصين تقهر كوفيد-19.. وسياحة إيطاليا مهددة بالعودة 50 عامًا إلى الوراء

لبنان: ارتفاع عدد حالات كورونا الى 494 بعد تسجيل 15 حالة جديد

ارتفاع أعداد الوفاة والإصابة بفيروس كورونا القاتل في أوكرانيا

عداد إصابات ووفيات كورونا يواصل ارتفاعه في الدول العظمى.. أحداث الأرقام

إسبانيا تسجل أقل معدل لقتلى ومصابي كورونا منذ إعلان الجائحة

بعد وفاة 4585 .. إجراءات صحية يتبعها المتحدث باسم الحكومة الإيرانية.. شاهد

ترشيحاتنا

خبير مكافحة الإرهاب: إبراهيم منير هو العقل المدبر للعمليات الإجرامية.. فيديو

7 عادات خاطئة تسبب انتفاخ القولون في رمضان

أمير كرارة: ربنا ميزنا بحاجة واحدة بس

اتجاه لاستكمال الدوري الإنجليزي خارج حدود البلاد

وزير التعليم: معلم الفصل لن يصحح أبحاث طلابه.. وسنتولى مسئولية فرز 15 مليون بحث

فيديو نادر لـ ميرنا المهندس أثناء الاحتفال بعيد ميلادها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمجوهرات لافتة.. لاميتا فرنجية تتألق فى إطلالة جديدة

استشارة.. تأثير فيروس كورونا على الجهاز التنفسي.. فيديو

بعد ظهور نجمات رمضان به.. كل ما تريد معرفته عن هوليود سمايل