أعضاء لجنة النقل بالبرلمان يقفون دقيقة حدادا على أرواح شهداء حادث بئر العبد الإرهابي

وقف نواب لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، دقيقة حدادا على أرواح شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع قبل أيام في بئر العبد بشمال سيناء.





وقال هشام عبد الواحد ر ئيس لجنة النقل بالبرلمان ، خلال اجتماع اللجنة اليوم: فقدنا أرواحا طاهرة ضحت بدمائها لرفعة هذا الوطن وسيادة وسلامة أراضيه.





وأكد عبد الواحد، أن هذه العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعات الإجرامية لن تزيدنا إلا ثقة في القيادة السياسية ووقوفنا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في استكمال مسيرة البناء والتنمية.





وأشار إلى أن الشعب المصري كله ثقة في قدرة أبطال القوات المسلحة والشرطة على تطهير سيناء والثأر للشهداء الأبرار.





على جانب آخر، كشف هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بالبرلمان، تفاصيل مشاركته مع بعض وفد اللجنة في افتتاح عدد من المشروعات بميناء الإسكندرية البحري.