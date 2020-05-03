ايران تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 6203 حالات

أعلنت إيران اليوم، الأحد، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد إلى 6203 حالات وفاة، بعد أن سجلت أمس 6156 حالة حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل.





وقررت إيران اليوم، رفع بعض الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، منها إعادة فتح المدارس والمساجد وإقامة صلاة الجمعة والجماعة.





وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه سيتم اعتبارا من غد الاثنين إعادة فتح المساجد وإقامة صلاة الجمعة في 132 مدينة، وذلك في المناطق البيضاء أو قليلة المخاطر من حيث الاصابة بفيروس كورونا في البلاد، على حد قوله، وفقا لوكالة "فارس".





وخلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، أشاد الرئيس الإيراني بالتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية في عدد كبير من المدن.





وتابع: "اننا لم نبلغ النقطة المتوخاة في السيطرة على فيروس كورونا وينبغي العمل للوصول اليها"، مشيرا إلى أنه ليس من المعلوم متى يتم انتاج لقاح فيروس كورونا.





وكانت وزارة الصحة الإيرانية قد أعلنت تقسيم البلاد إلى مناطق بيضاء وصفراء وحمراء على أساس عدد حالات الإصابة بالفيروس والوفيات الناجمة عنه.





وقالت الوزارة إن مسار تطور حالات العدوى بدأ يتخذ اتجاها نزوليا ”تدريجيا“ في إيران حيث يبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 6156 وفاة ووصل إجمالي عدد الحالات التي تم تشخيص إصابتها بالفيروس 96448 حالة.





وألغت إيران بالفعل حظر السفر بين المدن وحظر فتح المراكز التجارية، واستأنفت مراكز تجارية كبيرة نشاطها بالرغم من تحذير بعض مسؤولي الصحة من موجة جديدة من انتشار العدوى.