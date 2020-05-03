توريد 62 ألفاً و212 طن قمح للشون والصوامع في القليوبية

أعلن المهندس عربي عبدالحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية عن توريد 62 ألفًا و212 طنًا و587 كيلو قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة منذ انطلاق موسم التوريد وحتى الان.

من جانبه قال عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية إنه تم تكليف مسؤولي الصوامع بالقليوبية منذ بدء عمليات التوريد برفع الأنظمة التي تعمل بها الصوامع مثل قياس درجة الحرارة ورفع الأتربة وقياس درجة المخزون للحفاظ على الأقماح المخزنة بتلك الصوامع طوال المدة وعدم تعرضها للتلف.

وأكد محافظ القليوبية على ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد المحصول وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم خلال 48 ساعة، مشددا على تواجد المندوبين وأعضاء لجنة الاستلام والموازين والكارتة والتأكد من درجات الرطوبة والنقاوة.