إزالة 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن إزالة 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة خلال اليومين الماضيين، موجها بتطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخري.

وأوضح محافظ سوهاج أنه الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا أزالت عدد 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة منها " حالة تعدي على أملاك الدولة منها حالة تعد بقرية بني حميل على مساحة 100 متر بقرية الغنمية، وإزالة 100 متر تعدي بقرية السمطا .

وأشار المحافظ إلى قيام مركز ومدينة أخميم بحملة ازالة فورية وفك شدة خشبية لأعمدة الدور الثانى بأحد المنازل بنجع البراهمة التابع لقرية الكولة على مساحة 100 متر، وتمت مصادرة الادوات والمعدات المستعملة،





كما تمت ازالة فورية ليلا لأعمدة الدور الثانى العلوى بشارع مختار الشريف والمتفرع من شارع حلمى الشريف وتمت مصادرة الادوات والمعدات المستعملة يذكر ان مساحة المنزل 100 متر مربع .

وفي مركز ومدينة المراغة تمت ازالة فورية لتعدى على أرض زراعية بقرية بناويط لبناء سور بطول ٣٠.مترا، وارتفاع متر ونصف ، وتم مصادرة كافة ادوات البناء من بلوك ابيض واسمنت، ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا حالة إزالة بقرية بنى حرب بمجلس قروى بنجا على مساحة 2 قيراط، مشيرا إلى إيقاف حالة بناء مخالف بمدينة طهطا بشارع 28 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .