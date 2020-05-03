مدير الأمراض الصدرية بـ الصحة: نتائج مبشرة لعلاج كورونا وبدأنا التجارب السريرية

قال الدكتور وجدي أمين، مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة، إن الدولة تبذل قصاري جهدها في مجال البحوث للتوصل إلى علاج فعال لفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم إعداد دليل وتحديثه للتوصل إلى علاج كورونا تحت إشراف وزارة الصحة.





وتابع وجدي أمين، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن الدولة استطاعت أن تحقق ارتفاعا في أعداد المتعافين من الفيروس ومن تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، بالإضافة إلى التعاون مع منظمة الصحة العالمية في إجراء التجارب السريرية على علاج فصل البلازما وحقن المريض بها والذي حقق نتائج مجزية ومبشرة.





وأكد أن العالم كله يواصل الجهود في البحث عن علاج للفيروس ولكن هذا يتطلب وقتا للتأكد من فعاليته وتجريبه واعتماده، موضحًا أنه لم يثبت أن فيروس كورونا تحور وتغيرت صفاته وخصائصه من بلد لأخرى، وأن ما نمر به هو جائحة عالمية يجب التأني في إصدار الأحكام والقرارات بها.



وأشار إلى أن فيروس كورونا مازال غامضا بالنسبة للكثيرين من الأطباء والباحثين، وكل ما يحدث هو اجتهادات، وخير ما يتم القيام به في تلك الفترة الحالية هو الوقاية، قائلا: "الوقاية خير من العلاج".