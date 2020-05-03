معيط: الدولة تتخذ إجراءات لتخفيف تداعيات كورونا الاقتصادية.. ووزير المالية مش ساحر

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الدولة تتخذ إجراءات من شأنها تخفيف الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع القانون الذي قدمته الحكومة رقم "147" لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بحضور د محمد معيط وزير المالية ود. هالة السعيد وزير التخطيط.





وأضاف وزير المالية أن الدولة تحاول أن تحد من الآثار "الفظيعة" للأزمة الاقتصادية العالمية التي نتجت عن كورونا، قائلا: "أي وزير مالية مش ساحر وهناك إيرادات ومصروفات ومرتبات ومصروفات المساعدات والدعم على السلع".