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محافظات

استلام وتوريد 45 ألفا و56 طن قمح بصوامع بني سويف

الأحد 03/مايو/2020 - 01:50 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأنه تم استلام وتوريد 6063 طنا و384 كجم من القمح  بصوامع وشون المحافظة، ليصل إجمالي ما تم توريده "منذ بداية الموسم في 15 أبريل الماضي وحتى أمس السبت 2 مايو الحالي" إلى 45 ألفا و56 طن قمح و613 كجم، بنسبة 22 %  تقريبا من إجمالى المستهدف المقدر بـ 200 ألف طن، مشيرا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع. 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، بشأن سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2019 /2020، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، رئيس قسم صيانة الحبوب، ومن ديوان عام المحافظة ضمت كل من: مديري المتابعة والشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري ومركز معلومات التنمية المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بجميع مراكز المحافظة تقدر 130 ألف فدان والمستهدف هذا الموسم توريده 200 ألف طن، حيث يتوافر بالمحافظة 22 موقعا تخزينيا بإجمالي طاقة استيعابية 230 ألف طن.
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