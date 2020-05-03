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فن

الحلقة 9 من مسلسل سكر زيادة.. خالد أنور يستقر مع نبيلة عبيد في منزلها

الأحد 03/مايو/2020 - 12:52 م
مسلسل سكر زيادة
مسلسل سكر زيادة
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شروق ابراهيم
شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل سكر زيادة، وصول وائل "خالد أنور" ابن شقيقة كريمة "نبيلة عبيد" ويتتسبب في حالة البهجة بالقصر، ويحاول الاقتراب من فوزية. 

وتحاول كريمة أن تعتني بـ وائل بسبب ابتعاد والديه عنه، مما تسبب في إصابته باكتئاب، لذلك تطلب كريمة من وائل أن يساعده في المنزل.

بعد مشاجرة بين عصمت "نادية الجندي" و"وائل" تتقرب منه وتصبح صديقته وتطلب منه المساعدة في أبحاث لدراستها، وفي المقابل تساعده ليعود مجددا للرياضة كما كان سابقا بطلا رياضيا.

وتحصل "عصمت" على الدبلومة ويتغير "وائل" كما يضيف روح البهجة على كل من في الفيلا، حتى أنه لا يريد تركهن.

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